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Top 5 IA du 15/05/2026

information fournie par Libertify 16/05/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Forvia, Microsoft, Nexans, Stellantis, Technip Energies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
10,485 EUR Euronext Paris -3,98%
MICROSOFT
421,9200 USD NASDAQ +3,05%
NEXANS
163,400 EUR Euronext Paris -2,68%
STELLANTIS
6,467 EUR MIL -3,51%
TECHNIP ENERGIES
37,080 EUR Euronext Paris -0,22%

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