"Homère était des nôtres" : une ville turque revendique la naissance de l'Odyssée

Les grottes de la vallée d'Homeros à Bornova, le 7 août 2026, en Turquie, où l'on pense que le célèbre poète grec Homère a vécu et écrit l'Iliade et l'Odyssée ( AFP / Ahmet Ayberk Cimen )

L'Odyssée serait née dans une grotte surplombant les collines couvertes d'oliviers de Bornova, dans la province d'Izmir, sur la côte égéenne en Turquie, estime un chercheur turc tandis que les autorités locales espèrent des retombées du regain d'intérêt pour Homère avec le film de Christopher Nolan.

"Ce lieu a toujours été appelé la vallée d'Homère par les habitants. Des voyageurs du monde entier venaient autrefois voir la grotte où Homère aurait composé ses poèmes", raconte le chercheur Altan Altin qui vient de publier un livre à ce sujet.

Pourtant en l'absence de preuve tangible, l'histoire de la grotte d'Homère est longtemps demeurée un mythe.

"Les Smyrniotes ont le fleuve Mélès, avec ses eaux délicieuses, et à sa source se trouve la grotte où, dit-on, Homère a composé ses poèmes", avait écrit au 2e siècle le géographe grec Pausanias, alimentant un débat qui se poursuit encore aujourd'hui sur la vie d'Homère et sur l'emplacement du fleuve auprès duquel le poète serait né au 8e siècle avant J.-C.

Etonnante précision

Si d'autres lieux, notamment l'île grecque de Chios, revendiquent aussi son origine, l'ancienne Smyrne, aujourd'hui Izmir, et son arrière-pays, où se trouve Bornova, sont étroitement associés au poète.

L'historien Altan Altin montre sur un écran une stèle conservée au British Museum qui, selon lui, représente une cérémonie de déification d'Homère, le 7 août 2026 à Izmir, en Turquie ( AFP / Ahmet Ayberk Cimen )

"Pour moi, il n'y a pas de doute, Homère est de Bornova, il est d'Izmir. Il est en tout cas de l'Ionie, comprenant Smyrne et Chios. Il est de ces terres", estime Altan Altin.

Pour étayer sa thèse, Altan Altin s'appuie notamment sur un bas-relief du 3e siècle avant J.-C. représentant la déification d'Homère. Selon lui, la scène reproduit avec une étonnante précision la grotte de Bornova.

"Ce bas-relief était connu, mais personne ne s'était rendu compte des détails identiques avec la grotte d'Homère. Pour la première fois une description géographique aussi détaillée fait surface", raconte le chercheur.

Vue partielle des grottes de la vallée d'Homeros à Bornova, le 7 août 2026 en Turquie, où l'on pense que le célèbre poète grec Homère a vécu et écrit l'Iliade et l'Odyssée ( AFP / Ahmet Ayberk Cimen )

L'accès à la grotte, encombrée de rochers, reste difficile. Ses parois portent des inscriptions et des graffitis dont l'ancienneté demeure inconnue.

"Les découvertes issues des fouilles, notamment les pièces de monnaie comportant la figure d'Homère, nous indiquent que les habitants de l'ancienne Smyrne considéraient le poète comme un des leurs", précise de son côté l'archéologue Mehmet Akif Erdem.

"L'Iliade et l'Odyssée ont été écrites en dialectes ionien et éolien, ce qui laisse penser que l'ancienne Smyrne et Bornova pourraient être une des terres natales d'Homère", ajoute-t-il.

Homère omniprésent

Au-delà du débat académique, la figure d'Homère est omniprésente à Bornova.

Le maire de Bornova, Omer Eski, lors d'une interview, le 7 août 2026 à Bornova, en Turquie ( AFP / Ahmet Ayberk Cimen )

Au tumulus de Yesilova, site remontant au Néolithique et considéré comme le plus ancien établissement humain d'Izmir, un buste d'Homère accompagné d'une inscription proclamant "J'ai composé l'Iliade et l'Odyssée sur cette terre. J'ai vécu à Bornova", accueille les visiteurs.

En plus de la vallée d'Homère et un salon du livre dédié au poète, la municipalité de Bornova a érigé une statue d'Hector, le héros de la guerre de Troie, dans un parc central de la ville et prévoit de réaménager la grotte d'Homère pour l'ouvrir aux visiteurs.

"Préserver l'héritage d'Homère est un devoir envers l'humanité. Il est l'un des pères fondateurs de la littérature. Les histoires qu'il raconte sont celles de cette terre. La question n'est pas de savoir s'il faut ou non revendiquer Homère. Son histoire est aussi la nôtre", affirme le maire d'opposition de Bornova Omer Eski.

Le maire de Bornova, Omer Eski, lors d'une interview, le 7 août 2026 à Bornova, en Turquie ( AFP / Ahmet Ayberk Cimen )

Cette vision ne fait toutefois pas l'unanimité. En 2024, des élus municipaux du parti du président turc Recep Tayyip Erdogan ont proposé de rebaptiser la vallée d'Homère du nom d'un combattant turc, estimant que le site ne devait pas porter un nom grec.

"Effacer le nom d'Homère serait l'un des pires méfaits qu'on puisse infliger à Bornova", a alors rétorqué le maire qui souhaite "faire connaître Homère au monde entier comme étant de Bornova" et d'en faire un atout touristique.

"Fière d'être sa compatriote"

Le succès du film "L'Odyssée" a provoqué un regain d'intérêt pour Homère et dopé les ventes de ses épopées, confie Mustafa Kocyigit de la librairie Gargantua à Izmir.

Altan Altin, historien ayant longuement étudié le lien entre Homère et Izmir, présente les grottes d'Homère à Bornova, le 7 août 2026 en Turquie ( AFP / Ahmet Ayberk Cimen )

"Je savais qu'Homère était d'ici, mais pas précisément d'Izmir. Je me sens fière et profondément privilégiée d'être sa compatriote", lance Safak Tosun, enseignante, âgée de 58 ans, devant un des cinémas de la ville où le film demeure un blockbuster.

"Quand on se plonge dans l'Iliade, on comprend véritablement qu'Homère était un Anatolien. On y découvre des anecdotes ou traces culturelles totalement inconnues ailleurs", estime Altan Altin.

Pour le chercheur, les origines d'Homère ne devraient pas susciter une rivalité entre la Turquie et la Grèce.

"Homère a 2800 ans, tandis que la frontière turco-grecque n'a qu'un siècle", estime-t-il.

"Homère est grec. Homère est anatolien. Aucun de nous n'est plus ancien que lui, pas même les Etats".