L’île grecque d’Ithaque se prépare à une vague de tourisme suite à la sortie de l'Odyssée, blockbuster épique de Christopher Nolan. Pourtant, pas la moindre scène n'y a été tournée.
Grèce: sur l'île d'Ulysse, le secteur du tourisme espère tirer profit du film « L'Odyssée »
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