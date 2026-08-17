Un épais mur de fumée provoqué par un vaste incendie en Belgique est visible depuis le village allemand de Mützenich, près de la frontière, où des images aériennes montrent le panache recouvrant l'horizon.
Incendie en Belgique: un mur de fumée visible depuis l'Allemagne
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