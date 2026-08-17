En déplacement à Merignac (Gironde), Sébastien Lecornu annonce une aide de 12 millions d'euros pour la Gironde et les Landes, durement affectées par les incendies estivaux. SONORE
Incendies: Lecornu annonce une aide de 12 millions d'euros pour la Gironde et les Landes
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