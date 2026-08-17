Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce la délivrance de permis de construire sous un mois pour une reconstruction "en équivalence" des maisons sinistrées par les incendies, lors d'un déplacement en Gironde, durement touchée par le mégafeu de juillet. SONORE
Incendies: permis en 1 mois pour reconstruire "en équivalence" des maisons détruites (Lecornu)
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