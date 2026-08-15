Deux bombardiers Dash 8 réalisent des vols de reconnaissance et larguent du retardant pour éviter des reprises de feu le long d'une départementale près du village de Garein. L'incendie dans cette forêt des Landes s'est à nouveau propagé à l'aube et a désormais brûlé 1.580 hectares. IMAGES
Landes: des Dash larguent du retardant pour éviter des reprises de feu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro