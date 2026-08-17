Présidé par l'archevêque d'Alger, le cardinal Jean-Paul Vesco, le traditionnel pèlerinage de la fête catholique de l'Assomption à Lourdes a rendu hommage aux moines de Tibhirine, trente ans après leur assassinat en Algérie.
À Lourdes, les pèlerins rendent hommage aux moines de Tibhirine, 30 ans après leur assassinat
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