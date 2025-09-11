Au programme ce matin : Airbus , Alstom , Meta, Rubis , Thales . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 10/09/2025
Valeurs associées
|188,560 EUR
|Euronext Paris
|+0,54%
|21,060 EUR
|Euronext Paris
|+6,80%
|751,9800 USD
|NASDAQ
|-1,79%
|28,160 EUR
|Euronext Paris
|-3,36%
|235,1000 EUR
|Euronext Paris
|+3,02%
