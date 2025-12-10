Après le vote, mardi, du projet de budget de la Sécurité sociale, une étape décisive semble avoir été franchie, mais le plus dur reste à venir avec le budget général de l'État. Le gouvernement se prépare déjà à son rejet et à faire voter une loi spéciale, pour prolonger le budget de cette année. Les finances publiques, elles, n'en sortent pas gagnantes, à moins d'une bonne surprise sur le front de l'économie.
Budget de la sécu : Sébastien Lecornu a-t-il vraiment remporté son pari ?
