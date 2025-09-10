Au programme ce matin : Interparfums , Kering , Thales , TotalEnergies , United Health. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 09/09/2025
Valeurs associées
|30,300 EUR
|Euronext Paris
|+0,53%
|233,250 EUR
|Euronext Paris
|-2,37%
|228,200 EUR
|Euronext Paris
|+1,60%
|52,7400 EUR
|Euronext Paris
|+1,62%
|348,180 USD
|NYSE
|+8,58%
