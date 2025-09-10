 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 09/09/2025

information fournie par Libertify 10/09/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Interparfums , Kering , Thales , TotalEnergies , United Health. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

INTERPARFUMS
30,300 EUR Euronext Paris +0,53%
KERING
233,250 EUR Euronext Paris -2,37%
THALES
228,200 EUR Euronext Paris +1,60%
TOTALENERGIES
52,7400 EUR Euronext Paris +1,62%
UNITEDHEALTH GRO
348,180 USD NYSE +8,58%

