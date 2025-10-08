 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 07/10/2025

information fournie par Libertify 08/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Sanofi , Tesla , Thales , TotalEnergies , Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier
Véhicules électriques

Valeurs associées

SANOFI
84,840 EUR Euronext Paris -1,10%
TESLA
433,0900 USD NASDAQ -4,45%
THALES
260,300 EUR Euronext Paris -0,76%
TOTALENERGIES
50,870 EUR Euronext Paris -0,86%
VALNEVA
4,600 EUR Euronext Paris -5,54%

