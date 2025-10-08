Au programme ce matin : Sanofi , Tesla , Thales , TotalEnergies , Valneva . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 07/10/2025
Valeurs associées
|84,840 EUR
|Euronext Paris
|-1,10%
|433,0900 USD
|NASDAQ
|-4,45%
|260,300 EUR
|Euronext Paris
|-0,76%
|50,870 EUR
|Euronext Paris
|-0,86%
|4,600 EUR
|Euronext Paris
|-5,54%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro