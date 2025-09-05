Au programme ce matin : Amazon, GTT , Sanofi , Viridien , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 04/09/2025
Valeurs associées
|235,6800 USD
|NASDAQ
|+4,29%
|153,9000 EUR
|Euronext Paris
|-1,79%
|78,960 EUR
|Euronext Paris
|-8,31%
|62,400 EUR
|Euronext Paris
|+3,14%
|5,950 EUR
|Euronext Paris
|-9,30%
