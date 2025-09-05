 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 04/09/2025

information fournie par Libertify 05/09/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Amazon, GTT , Sanofi , Viridien , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AMAZON.COM
235,6800 USD NASDAQ +4,29%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
153,9000 EUR Euronext Paris -1,79%
SANOFI
78,960 EUR Euronext Paris -8,31%
VIRIDIEN
62,400 EUR Euronext Paris +3,14%
VOLTALIA
5,950 EUR Euronext Paris -9,30%

