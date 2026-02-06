Dans cette chronique, regard sur deux grands événements sportifs et culturels attendus. Les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina s’ouvrent aujourd’hui avec une grande cérémonie répartie entre Milan et les Dolomites, mêlant sport, culture, mode et patrimoine italien. Devant plus de 60 000 spectateurs au stade San Siro, Mariah Carey chantera en italien aux côtés du ténor Andrea Bocelli et de la star pop Laura Pausini.
Bad Bunny au Super Bowl, Mariah Carey aux JO : le point sur ces événements très attendus
