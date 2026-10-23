Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, affirme que les tirs meurtriers à Trappes et La Verrrière (Yvelines) sont "clairement un crime terroriste" et rappelle que le procureur "a dit aux médias que le mobile pouvait être raciste". "Evidemment, c'est un acte extrêmement grave", insiste-t-il lors de son déplacement à la mairie de Trappes accompagné de la ministre chargée de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé. SONORE
Tirs en Yvelines : "c'est clairement un crime terroriste" (Nuñez)
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