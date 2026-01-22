C’est la fin d’un bras de fer de plus de quatre ans entre Washington et Pékin. À partir de ce mercredi, TikTok devient officiellement une entité américaine aux États-Unis, après un accord de restructuration inédit imposé à sa maison mère chinoise. Objectif : couper tout soupçon d’ingérence et sécuriser les données des utilisateurs.
TikTok devient une entité américaine aux États-Unis : ce qui change pour les utilisateurs
