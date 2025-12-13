 Aller au contenu principal
Théophile Dufresne : "les images qu'on voit en IA manquent vraiment de supplément d'âme"

information fournie par France 24 13/12/2025 à 21:07

C'est un carton sur les réseaux sociaux, 100% made in France: la publicité de Noël de l'enseigne Intermarché, réalisée par le studio d'animation français Illogic Studios. Elle met en scène un loup "mal-aimé", qui cuisine des légumes pour se faire accepter des autres animaux et partager un repas de fête. Un succès réalisé sans intelligence artificielle, à l'heure où nombre d'enseignes y recourent déjà pour leurs publicités. Théophile Dufresne, co-fondateur d'Illogic Studios, était notre invité.

IA: Intelligence artificielle

