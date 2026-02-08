Les électeurs thaïlandais commencaient dimanche à voter pour les élections législatives anticipées à Bangkok, la capitale du pays. Les Thaïlandais doivent départager les réformistes des conservateurs au pouvoir après une période d'instabilité marquée par le déclin du clan du patriarche Thaksin Shinawatra.
Thaïlande: les bureaux de vote ouvrent pour les élections législatives anticipées
