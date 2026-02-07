"Le Rassemblement national peut gagner des communes en nombre et c'est évidemment une marche supplémentaire à franchir avant l'accession au pouvoir", a déclaré samedi le président du RN Jordan Bardella qui poursuit sa visite dans le sud de la France à Carcassonne, lors de son premier déplacement à cinq semaines des élections municipales.
Municipales: "une marche supplémentaire à franchir avant l'accession au pouvoir" (Bardella)
