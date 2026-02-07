Alors que l'Espagne et le Portugal se préparent à affronter une nouvelle tempête, des habitants de Ronda en Andalousie sont accueillis dans des gymnases transformés en refuge.
Espagne: une nouvelle dépression attendue ce week-end
