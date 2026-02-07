"Les Pins de Rachmaya", publié aux Éditions Arthaud, est né d’une correspondance quasi quotidienne entre deux grands connaisseurs du Proche et du Moyen-Orient. Alexandra Schwartzbrod, directrice adjointe de Libération, ancienne correspondante à Jérusalem lors de la Seconde Intifada, échange avec Fouad Elkoury, photographe et vidéaste de renommée internationale. Une écriture à chaud, intime et engagée : comment est née l’idée de ce livre à quatre mains ?
"Les Pins de Rachmaya" : écrire le Proche-Orient à deux voix
