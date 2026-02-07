l'Italie a lancé vendredi soir les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina avec une cérémonie d'ouverture tenue simultanément sur quatre sites, du mythique stade San Siro aux villages alpins de Cortina, Predazzo et Livigno.
L'Italie lance ses JO d'hiver 2026
