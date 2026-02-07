En France les enlèvements liés à la cryptomonnaie se multiplient. Dernier en date cette semaine : une femme, dont le compagnon dirige une entreprise liée aux cryptomonnaies, et sa mère ont été enlevées près de Grenoble. Leurs ravisseurs réclamaient une rançon. Serait-ce devenu dangereux de posséder de la cryptomonnaie? L'analyse de Renaud Lifchitz, expert en cybersécurité et en cryptomonnaies.
Enlèvements, rackets, menaces... faut-il renoncer à sa cryptomonnaie ?
