Les JO de Milan-Cortina ont vécu leur premier temps fort avec une cérémonie d'ouverture inédite organisée principalement à Milan et simultanément sur trois autres sites, à Cortina, Livigno et Predazzo..
Les Jeux olympiques d'hiver 2026 officiellement lancés
