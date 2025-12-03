La Commission européenne présente ce mercredi un nouveau dispositif destiné à sécuriser l’accès de l’UE aux matières premières critiques. Une accélération rendue indispensable après une crise en octobre qui a failli bloquer plusieurs chaînes de production automobile en Europe.
Terres rares : le plan européen pour réduire la dépendance à la Chine
