La France, emmenée par les frères Lebrun et Simon Gauzy, a été sacrée dimanche championne d'Europe par équipes à Zadar (Croatie), grâce à sa nette victoire (3-0) face à la Roumanie.
Tennis de table : l'équipe de France championne d'Europe, du jamais-vu depuis 27 ans
