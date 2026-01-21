Le Soleil a connu sa tempête la plus importante depuis 20 ans. Pour la Terre, cela s'est traduit par des aurores boréales spectaculaires la nuit du 19 au 20 janvier. Elles ont été visibles jusqu'à la France et au sud des Etats-Unis. Qu'est-ce qui provoque ces tempêtes solaires? Et comment affectent-elles la Terre? On vous explique.
Tempête solaire et aurores boréales: quand le Soleil bouscule la Terre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro