 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Les herbicides sont une arme » : Israël déverse du glyphosate en territoire libanais

information fournie par France 24 12/02/2026 à 09:03

L’armée israélienne a procédé à des épandages d’herbicide début février sur ses frontières avec le Liban et la Syrie. Amélie Mougey, Directrice de la rédaction de Reporterre revient sur ces pratiques assimilées à un "écocide".

Proche orient
Environnement

Vidéos les + vues

1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

Les Européens en réflexion face au "net déclin" de l'industrie européenne

information fournie par France 24 11 févr.
1
3

Amélie de Montchalin nommée à la tête de la Cour des Comptes à partir du 23 février

information fournie par AFP 11 févr.
10
4

Macron a-t-il raison ou tort de demander des eurobonds pour investir dans l’IA ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
5

L'anesthésiste Frédéric Péchier reste en prison dans l'attente de son procès en appel

information fournie par AFP 11 févr.
2
6

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
7

Le "Château Sourire" à Marseille, du sport et des copains pour les enfants atteints du cancer

information fournie par AFP Video 11 févr.
8

Amélie de Montchalin nommée à la Cour des comptes : l'opposition crie au scandale

information fournie par France 24 11 févr.
1

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
2

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump pour témoigner devant le Congrès

information fournie par AFP 10 févr.
8
3

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump

information fournie par AFP Video 10 févr.
4

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
5

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
6

"La Malaisie m'a volé 909 jours": le Français Tom Félix est arrivé à Paris

information fournie par AFP 05 févr.
1
7

La dépression Leonardo met à l'arrêt l'Andalousie en Espagne, un mort au Portugal

information fournie par AFP 05 févr.
1
8

Municipales à Paris: Grégoire présente son programme

information fournie par AFP Video 05 févr.
1
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
3

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank