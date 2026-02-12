L’armée israélienne a procédé à des épandages d’herbicide début février sur ses frontières avec le Liban et la Syrie. Amélie Mougey, Directrice de la rédaction de Reporterre revient sur ces pratiques assimilées à un "écocide".
« Les herbicides sont une arme » : Israël déverse du glyphosate en territoire libanais
