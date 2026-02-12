Le Yémen est meurtri par la guerre civile entre l’armée et les rebelles houthis qui a déjà fait plus de 350 000 morts. Le pays est aussi le théâtre d'un conflit plus discret entre deux grandes puissances de la région : l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et au milieu de cette guerre, des touristes occidentaux se sont retrouvés bloqués sur une île yéménite paradisiaque : Socotra. Reportage de nos confrères de France 2.
Yémen, le conflit oublié : Saoudiens et Émiratis face à face
