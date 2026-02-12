 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Yémen, le conflit oublié : Saoudiens et Émiratis face à face

information fournie par France 24 12/02/2026 à 14:16

Le Yémen est meurtri par la guerre civile entre l’armée et les rebelles houthis qui a déjà fait plus de 350 000 morts. Le pays est aussi le théâtre d'un conflit plus discret entre deux grandes puissances de la région : l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et au milieu de cette guerre, des touristes occidentaux se sont retrouvés bloqués sur une île yéménite paradisiaque : Socotra. Reportage de nos confrères de France 2.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

Amélie de Montchalin nommée à la tête de la Cour des Comptes à partir du 23 février

information fournie par AFP 11 févr.
10
3

L'anesthésiste Frédéric Péchier reste en prison dans l'attente de son procès en appel

information fournie par AFP 11 févr.
2
4

Mondial-2026: des chiens-robots embauchés par la police mexicaine

information fournie par AFP Video 11 févr.
5

JO: un athlète ukrainien persiste à vouloir porter un casque interdit

information fournie par AFP Video 11 févr.
6

Pétition contre la loi Duplomb: le débat, inédit, loin de réconcilier les deux camps à l'Assemblée

information fournie par AFP 11 févr.
2
7

Attaque meurtrière au Canada: le pays est "en deuil", dit Carney

information fournie par AFP Video 11 févr.
8

"Hurlevent" : Margot Robbie et Jacob Elordi dans une adaptation boursouflée du roman d'Emily Brontë

information fournie par France 24 11 févr.
1

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
2

Netanyahu déclare qu'il discutera avec Trump "avant tout" de l'Iran

information fournie par AFP Video 10 févr.
3

Netanyahu à Washington pour convaincre Trump d'adopter une ligne plus dure face à l'Iran

information fournie par AFP 10 févr.
2
4

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
5

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
6

La dépression Leonardo met à l'arrêt l'Andalousie en Espagne, un mort au Portugal

information fournie par AFP 05 févr.
1
7

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
8

Emmanuel Macron dit à Sophie Adenot sa "fierté" avant son vol vers l'ISS

information fournie par AFP 05 févr.
2
1

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
2

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
3

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
4

Jerome Powell, le seul qui résiste à Trump ?

information fournie par Ecorama 16 janv.
5
5

Groenland : comment riposter aux nouveaux droits de douane de Trump sur la France ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
1
6

Top 5 IA du 16/01/2026

information fournie par Libertify 17 janv.
7

Rising Stone s'introduit sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama 09 févr.
8

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank