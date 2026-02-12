La petite ville de Tumbler Ridge est sous le choc après la tuerie dans un collège qui a provoqué la mort de cinq enfants de 12 et 13 ans et d'une éducatrice. La police a annoncé que l'auteure était une jeune femme transgenre, habitante de la localité.
Canada : la ville de Tumbler Ridge sous le choc après une tuerie dans un collège
