Hommage aux victimes de la tuerie dans une ville canadienne en deuil

Veillée funèbre dans la ville canadienne de Tumbler Ridge le 11 février après une tuerie dans le collège-lycée de la localité ( AFP / Paige Taylor White )

Alors que le soleil se couchait mercredi sur la ville canadienne endeuillée de Tumbler Ridge, des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place principale, allumant des bougies à la mémoire des huit victimes de l'une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire du pays.

Lorsque la cérémonie a pris fin et que le froid mordant s’est installé dans cette petite ville minière isolée de Colombie-Britannique, les personnes endeuillées ont déposé des bougies, des fleurs ou des peluches au pied d'un grand arbre, devant lequel étaient posées des photos de certaines des victimes.

Plusieurs personnes étaient en larmes. Une adolescente, bouleversée, répète: "ce n'est pas juste" en pleurant.

La police canadienne a annoncé mercredi que la personne soupçonnée de la tuerie mardi dans le collège-lycée de Tumbler Ridge, où six personnes dont cinq enfants âgés de 12 et 13 ans et une éducatrice ont trouvé la mort, était une habitante de la localité âgée de 18 ans.

Jesse Van Rootselaar, présentée par la police comme transgenre, souffrait de problèmes de santé mentale.

Cérémonie à la mémoire des victime de Tumbler Ridge au Canada le 11 février 2026 ( AFP / Paige Taylor White )

La jeune femme s'est donné la mort avant d'être appréhendée. Elle a également tué sa mère et son demi-frère âgé de 11 ans dans une résidence. Elle avait quitté l'établissement scolaire où a eu lieu la tuerie il y a quatre ans.

- "Grande famille" -

Outre les huit personnes tuées, quelque 25 autres personnes ont été blessées dont certaines toujours entre la vie et la mort.

Prenant la parole à la veillée, le maire de Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, très ému, a affirmé qu'il était crucial que cette communauté soudée reste unie. "C’est comme une grande famille", a-t-il déclaré à la foule appelant ses administrés à se soutenir les uns les autres: "Ecoutez quand quelqu'un a besoin d'être écouté, (...), prenez-vous dans les bras".

Il a mis en garde contre le risque de repli sur soi. "Nous allons avoir besoin de votre soutien", a-t-il dit aux personnes rassemblées.

Tumbler Ridge est une petite ville isolée de quelque 2.300 habitants au pied des Montagnes Rocheuses, à plusieurs heures de route de tout centre urbain. La petite ville est connue pour son tourisme de plein air, avec la proximité des montagnes et un parc géologique.

Les fusillades dans les écoles sont extrêmement rares au Canada qui possède des lois strictes sur les armes à feu.

Presque tous les habitants de la ville ont un lien direct avec le collège-lycée qui a été visé.

"Les écoles devraient être sûres", a déclaré à l’AFP Gigi Rejano, employée d’un restaurant local, lors de la veillée. Elle a souhaité que l'entrée du bâtiment soit désormais gardée.

L'école "c’est l'endroit où les enfants sont censés aller, pour apprendre, être en sécurité, être avec leurs pairs et devenir des adultes", a reconnu Darryl Krakowka.

Le maire, comme de nombreux autres habitants croisés à la veillée, craint que désormais leur ville soit associée pour toujours à cette tuerie.

"Nous sommes ici pour soutenir ces familles, pour toujours", a déclaré le maire.

Le retraité Kevin Matthews a indiqué à l’AFP qu’il vivait à Tumbler Ridge depuis plus de deux décennies et que presque tous les habitants de la ville avaient un lien avec une victime. "La voie à suivre, c’est d’être aux côtés des familles endeuillées", a-t-il dit.