Cette attaque du groupe djihadiste Boko Haram qui a visé une base militaire de l’armée tchadienne située à Barka Tolorom, sur la rive du lac Tchad. Le bilan officiel est d’au moins 23 morts et 26 blessés, tandis que les opérations de ratissage sont en cours.
Tchad : L'attaque d'une base militaire attribuée au groupe djihadiste Boko Haram
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro