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Tchad : L'attaque d'une base militaire attribuée au groupe djihadiste Boko Haram

information fournie par France 24 05/05/2026 à 22:41

Cette attaque du groupe djihadiste Boko Haram qui a visé une base militaire de l’armée tchadienne située à Barka Tolorom, sur la rive du lac Tchad. Le bilan officiel est d’au moins 23 morts et 26 blessés, tandis que les opérations de ratissage sont en cours.

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