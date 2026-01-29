Un nouvel impôt fait son entrée dans le paysage fiscal français : la taxe sur les holdings patrimoniales. Si peu de contribuables seraient concernés et le rendement attendu est limité, le dispositif soulève de nombreuses questions techniques et juridiques. Les explications de Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 29 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Taxe sur les holdings : un impôt symbolique, une mécanique redoutable ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro