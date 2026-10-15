Taux, pétrole, IA : les perspectives de ODDO BHF AM pour la fin de l'année sur les marchés

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Après une première partie de 2026 par la technologie américaine et l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle, les investisseurs doivent désormais composer avec une remontée des taux longs, un pétrole plus résistant que prévu et des interrogations sur les besoins de financement du secteur de l'IA. Faut-il revoir son allocation, rester exposé à la tech ou se tourner vers d'autres thématiques ? Le point avec Laurent Denize, directeur des investissements chez ODDO BHF Asset Management.