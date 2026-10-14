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Pourquoi investir dans des ETF avec son PEA

information fournie par Amundi ETF 14/10/2026 à 16:40

Avec cette vidéo découvrez « Pourquoi investir dans des #ETF avec son #PEA ? »

Vous souhaitez investir dans des ETF et vous vous demandez quel est l'intérêt d'ouvrir un Plan d'Epargne en Actions (PEA) ? Vous disposez déjà d'un PEA et vous cherchez à investir dans des ETF ?

Dans cette vidéo, on répond à vos questions :
• Qu'est-ce qu'un PEA ?
• Pourquoi investir dans des ETF avec un PEA ?
• Comment ça marche ?
• Quel est l'intérêt d'investir régulièrement ?

Avec la large gamme d'ETF Amundi éligibles au PEA, préparez vos projets d'épargne à long terme.

Investir implique des risques, plus d'information à la fin de la vidéo.

Comment investir ?

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