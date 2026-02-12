Le président taïwanais Lai Ching-te a accordé à l'AFP son premier entretien à une agence de presse internationale depuis son entrée en fonctions en 2024. Voici les principaux extraits de cet entretien exclusif réalisé mardi au Palais présidentiel à Taipei.
Taïwan ne doit pas être une "monnaie d'échange" entre Chine et États-Unis
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro