La Polynésie en deuil après le drame survenu à Afaahiti, à Tahiti, ou deux éboulements se sont produits à quelques heures d'intervalle. Huit personnes, dont une fillette de trois ans, ont perdu la vie, 29 logements et 50 personnes ont été évacués. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les causes du drame.
Tahiti endeuillé par deux glissements de terrain meurtriers
