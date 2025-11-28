 Aller au contenu principal
Tahiti endeuillé par deux glissements de terrain meurtriers

information fournie par France 24 28/11/2025 à 16:43

La Polynésie en deuil après le drame survenu à Afaahiti, à Tahiti, ou deux éboulements se sont produits à quelques heures d'intervalle. Huit personnes, dont une fillette de trois ans, ont perdu la vie, 29 logements et 50 personnes ont été évacués. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les causes du drame.

