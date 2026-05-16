Des personnes patientaient devant une boutique Swatch sur les Champs-Elysées à Paris, qui a tiré son rideau dans l'après-midi. Le groupe horloger suisse a décidé de fermer plusieurs de ses magasins pour des "considérations de sécurité publique". Samedi matin, des incidents se sont produits dans plusieurs villes de France, alors que la marque met en vente une série limitée de montres de luxe en collaboration avec Audemars Piguet.
Swatch x Audemars Piguet: la boutique des Champs-Elysées fermée samedi après-midi
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