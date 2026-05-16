Avec son emblématique pelage noir et blanc, Satrio Wiratama, dit Rio, le premier panda géant né en Indonésie il y a 170 jours, se porte à merveille et attire déjà l'attention avant sa première apparition publique prévue ce mois-ci.
Le premier panda géant d'Indonésie s'apprête à charmer le public
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