L'Europe est toujours sous le coup des injonctions et manœuvres contraires de la Russie, des États-Unis et même de la Chine, alors qu'elle cherche la voie de l'émancipation et de l'indépendance. Pour en parler, nous recevons Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne et commissaire français chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle.
Stéphane Séjourné : "La Chine reste un partenaire, mais il faut rétablir un équilibre"
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