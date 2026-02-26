 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marine Le Pen et Jordan Bardella au Salon de l'agriculture

information fournie par AFP Video 26/02/2026 à 11:25

Marine Le Pen, cheffe des députée du Rassemblement national et Jordan Bardella, président du RN, arrivent au Salon de l'Agriculture et déambulent en échangeant et posant pour des photos avec des agriculteurs présents, dont André Prosper, l'éleveur de Biguine, vache égérie absente du Salon et Jérôme Despey, président du SIA. IMAGES

Marine Le Pen
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump

information fournie par AFP Video 10 févr.
2

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump pour témoigner devant le Congrès

information fournie par AFP 10 févr.
8
3

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
4

"Nous avons préservé l'Ukraine": Zelensky assure que Poutine "n'a pas atteint ses objectifs"

information fournie par AFP 24 févr.
7
5

Trump accuse l'Iran, qui affirme qu'un accord est "à portée de main"

information fournie par AFP 25 févr.
6
6

Trump accuse l'Iran d'être une menace pour les Etats-Unis avec ses missiles

information fournie par AFP Video 25 févr.
7

L’AFP, TF1 et Libération refusés à une conférence de presse : rupture entre LFI et les médias ?

information fournie par France 24 25 févr.
8

Chaos et désespoir après les pluies torrentielles au Brésil

information fournie par AFP 25 févr.
1

Crues: la Garonne et la Dordogne débordent à Bordeaux et Libourne

information fournie par AFP Video 19 févr.
2

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
3

Lille: rassemblement en hommage à Quentin Deranque à l'appel de l'extrême-droite

information fournie par AFP Video 19 févr.
4

Le Louvre est devenu un "Etat dans l'Etat" (commission d'enquête)

information fournie par AFP Video 19 févr.
5

Martial You : "Les classes moyennes ont le sentiment de se faire voler !"

information fournie par Ecorama 19 févr.
9
6

Le Louvre accusé d'être un "État dans l'État", Dati bientôt entendue à l'Assemblée

information fournie par AFP 19 févr.
7

Qui sont les 13 000 millionnaires qui ne paient aucun impôt sur le revenu ?

information fournie par Ecorama 19 févr.
4
8

La Minute Bourse : La notion de «tracking error», une lecture de la volatilité

information fournie par SG Bourse 04 nov. 2025
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank