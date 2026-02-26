Marine Le Pen, cheffe des députée du Rassemblement national et Jordan Bardella, président du RN, arrivent au Salon de l'Agriculture et déambulent en échangeant et posant pour des photos avec des agriculteurs présents, dont André Prosper, l'éleveur de Biguine, vache égérie absente du Salon et Jérôme Despey, président du SIA. IMAGES
Marine Le Pen et Jordan Bardella au Salon de l'agriculture
