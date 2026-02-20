Une station balnéaire balayée par des rafales de plus de 100 km/h, un accès au front de mer fermé et des restaurants vides: à Biscarrosse-Plage (Landes), la tempête Pedro succède à Nils et éloigne les touristes de la ville, en pleines vacances scolaires.
Tempête Pedro: Biscarrosse-Plage désespérément vide en pleines vacances scolaires
