Stéphane Pallez (FDJ United) : "Aujourd'hui, c'est un bon point d'entrée sur l'action FDJ !"

Stéphane Pallez, PDG de FDJ United, était l'invitée de l'émission Ecorama du 26 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la dégradation des résultats 2025, l'impact des nouvelles régulations européennes sur la rentabilité, la résistance de la loterie face au recul des paris en ligne, la question des marges et du cash‑flow, ainsi que les perspectives de croissance et de valorisation pour FDJ United.
