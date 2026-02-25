Le point semestriel de la SCPI Sofidynamic

Dans ce numéro de BoursoFocus, Nicolas Van Den Hende, directeur de l'épargne chez Sofidy, fait le bilan de l'année 2025 de la SCPI Sofidynamic. Il revient notamment sur la performance globale exceptionnelle de 14%, le record de collecte atteint en décembre avec plus de 16 millions d'euros, et les innovations majeures prévues pour 2026 avec le réinvestissement automatique des dividendes et les versements programmés.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.