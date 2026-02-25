 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le point semestriel de la SCPI Sofidynamic

information fournie par BoursoBank 25/02/2026 à 17:15

Dans ce numéro de BoursoFocus, Nicolas Van Den Hende, directeur de l'épargne chez Sofidy, fait le bilan de l'année 2025 de la SCPI Sofidynamic. Il revient notamment sur la performance globale exceptionnelle de 14%, le record de collecte atteint en décembre avec plus de 16 millions d'euros, et les innovations majeures prévues pour 2026 avec le réinvestissement automatique des dividendes et les versements programmés.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK

BoursoBank donne accès à  une gamme de SCPI en direct, A  partir de 0% frais d'entrée.

BoursoBank donne accès à une gamme de SCPI en direct, à partir de 0 % de frais d'entrée et accessible à partir de 180 Eur .

DECOUVRIR L'OFFRE

Ces produits présentent un risque de perte en capital et une liquidité réduite. Tout investissement doit s’envisager à long terme.

Vidéos les + vues

1

Fabienne Keller (Renew) : "Côté ukrainien, ce sont des lions, ils se battent pour l'Europe aussi"

information fournie par France 24 24 févr.
1
2

4 ans de guerre en Ukraine : la désinformation russe se renouvelle, et s'intensifie

information fournie par France 24 24 févr.
2
3

Top 5 IA du 24/02/2026

information fournie par Libertify 05:00
4

A Berlin, une expo dans un bunker nazi pour encourager le soutien à l'Ukraine

information fournie par AFP 24 févr.
5

"Nous avons préservé l'Ukraine": Zelensky assure que Poutine "n'a pas atteint ses objectifs"

information fournie par AFP 24 févr.
6
6

Pannes électriques, écoles fermées... le nord-est des Etats-Unis gère les suites de la tempête

information fournie par AFP 24 févr.
7

Nouvelle-Calédonie: le Sénat adopte une réforme constitutionnelle au parcours très incertain

information fournie par AFP 24 févr.
8

Crues: à Saintes, les sapeurs-pompiers toujours au secours des habitants

information fournie par AFP Video 24 févr.
1

"Ils ont besoin d'être pris en charge": l'appel du procureur aux parents des deux enfants recherchés

information fournie par AFP 23 févr.
3
2

TIC TECH - Licornes françaises, sécurité dans la crypto, offensive de Mistral, Cortex House

information fournie par Ecorama 20 févr.
3

Enlèvement fratrie: le procureur appelle les parents à remettre les enfants

information fournie par AFP Video 23 févr.
4

Inde: Modi appelle à un accès universel à l'IA, le patron d'OpenAI à une "régulation"

information fournie par AFP 19 févr.
5

Crues: la Dordogne déborde à Libourne en Gironde

information fournie par AFP Video 19 févr.
6

Le Coin des Experts : quel est l'impact de la maturité sur le prix d'un warrants et d'un stability ?

information fournie par SG Bourse 19 févr.
7

Après le Groenland, le Svalbard prochaine terre de convoitise dans l'Arctique ?

information fournie par AFP Video 19 févr.
8

Affaire Epstein : l'ex-prince Andrew en garde à vue, un choc pour la monarchie britannique

information fournie par AFP 19 févr.
7
1

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
2

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
3

Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"

information fournie par Ecorama 28 janv.
3
4

Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?

information fournie par Ecorama 28 janv.
5

Biodiversité en péril : entreprises et finance peuvent-elles inverser la tendance ?

information fournie par Boursorama 29 janv.
1
6

La Fed va encore énerver Trump en 2026 !

information fournie par Ecorama 29 janv.
7

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank