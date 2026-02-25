Le roi Harald de Norvège, 89 ans, va rester hospitalisé pendant quelques jours à Tenerife, en Espagne, pour traiter une infection, selon son médecin personnel. Doyen des souverains en Europe, Harald a été admis mardi 24 février au soir pour une infection et une déshydratation à l'Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife, où il effectuait un séjour privé avec son épouse, la reine Sonja. IMAGES
Espagne: l'hôpital de Tenerife où est soigné le roi Harald de Norvège
