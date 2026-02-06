Rapt d'une magistrate et sa mère: elles ont pu se libérer, pas de rançon versée (procureur)

information fournie par AFP Video • 06/02/2026 à 19:04

Le conjoint d'une magistrate grenobloise enlevée avec sa mère a reçu une "demande de rançon en cryptomonnaies", mais aucune somme n'a été versée avant qu'elles ne réussissent à se détacher seules, déclare le procureur de Lyon. "Associé dans une start-up qui a des activités de cryptomonnaie", il a reçu "un message ainsi qu'une photo de sa compagne émanant des ravisseurs lui demandant le versement d'une rançon en cryptomonnaies, et menaçant de mutilation les victimes si cette rançon n'était pas rapidement versée", explique Thierry Dran lors d'une conférence de presse. SONORE