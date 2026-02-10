A la Une de la presse, ce mardi 10 février, la situation en Ukraine, où l’offensive hivernale de l’armée russe entraîne de lourdes pertes humaines. La crainte de l’Europe d’un nouvel affront de la part des Etats-Unis lors de la prochaine conférence de Munich. Les résultats mitigés d’une réunion sur le Sahara occidental sous la houlette de Washington. Le combat des femmes dites «de réconfort» en Corée du sud. Et le tout prochain voyage dans l’espace de l’astronaute française Sophie Audenot.
Sophie Adenot, astronaute française: "Je me suis accrochée à mes rêves d'enfance"
