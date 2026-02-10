 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sophie Adenot, astronaute française: "Je me suis accrochée à mes rêves d'enfance"

information fournie par France 24 10/02/2026 à 06:13

A la Une de la presse, ce mardi 10 février, la situation en Ukraine, où l’offensive hivernale de l’armée russe entraîne de lourdes pertes humaines. La crainte de l’Europe d’un nouvel affront de la part des Etats-Unis lors de la prochaine conférence de Munich. Les résultats mitigés d’une réunion sur le Sahara occidental sous la houlette de Washington. Le combat des femmes dites «de réconfort» en Corée du sud. Et le tout prochain voyage dans l’espace de l’astronaute française Sophie Audenot.

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Nucléaire: l'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement même en cas de "guerre" (Araghchi)

information fournie par AFP Video 08 févr.
2

Législatives au Japon: la Première ministre Takaichi arrive sur scène au siège de son parti

information fournie par AFP Video 08 févr.
3

Le procès en appel de l'enseignante d'Evaëlle pour harcèlement sur mineur s'est ouvert

information fournie par AFP 09 févr.
4

Manifestation à Melbourne contre la visite du président israélien en Australie

information fournie par AFP Video 09 févr.
5

Fin des combats au Kurdistan syrien : des milliers de déplacés dans l’attente

information fournie par France 24 09 févr.
6

Super Bowl: Bad Bunny festif sans attaquer Trump, qui l'insulte publiquement

information fournie par AFP 09 févr.
7

Emmanuel Macron déambule au salon dédie au vin "Wine Paris"

information fournie par AFP Video 09 févr.
1
8

À l'Affiche Planète Afro : "Relooted", la révolution du jeu vidéo africain !

information fournie par France 24 09 févr.
1

Cuba: forte chute du tourisme en 2025 sur fond d'aggravation de la crise économique

information fournie par AFP 02 févr.
2

Les Etats-Unis misent sur un Venezuela "démocratique", selon la cheffe de leur mission diplomatique

information fournie par AFP 03 févr.
2
3

Minneapolis: la police de l'immigration arrête un militant après avoir été encerclée

information fournie par AFP Video 03 févr.
4

En Finlande, les doutes affleurent après le contrat de fourniture de brise-glaces aux Etats-Unis

information fournie par AFP 03 févr.
5

La Russie reprend ses frappes massives sur l'Ukraine avant des discussions diplomatiques

information fournie par AFP 04 févr.
4
6

La Russie menace de poursuivre la guerre en Ukraine en pleines négociations à Abou Dhabi

information fournie par AFP 04 févr.
6
7

L'Iran se prépare à des pourparlers sur le nucléaire avec Washington

information fournie par AFP 03 févr.
17
8

Malaisie: acquitté, Tom Felix quitte le tribunal sous escorte

information fournie par AFP Video 03 févr.
1

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
2

Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama 14 janv.
3

La Maison Blanche dit que l'Iran a suspendu 800 exécutions, ses alliés du Golfe pressent Trump de ne pas intervenir

information fournie par AFP 15 janv.
19
4

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
5

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
6

Top 5 IA du 29/01/2026

information fournie par Libertify 30 janv.
7

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank