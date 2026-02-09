Cette semaine, À l'Affiche Planète Afro consacre une émission au jeu vidéo africain, à l'occasion de la sortie du jeu sud-africain "Relooted". Plongez dans un monde afro-futuriste et récupérez des objets d’art africains dans des musées occidentaux. L'occasion d'aborder la visibilité des cultures africaines dans les jeux vidéos avec Michael Newton, co-fondateur de Narratify et Grâce, créatrice d'un village 100% africain dans les Sims 4.
À l'Affiche Planète Afro : "Relooted", la révolution du jeu vidéo africain !
