À l'Affiche Planète Afro : "Relooted", la révolution du jeu vidéo africain !

information fournie par France 24 09/02/2026 à 17:21

Cette semaine, À l'Affiche Planète Afro consacre une émission au jeu vidéo africain, à l'occasion de la sortie du jeu sud-africain "Relooted". Plongez dans un monde afro-futuriste et récupérez des objets d’art africains dans des musées occidentaux. L'occasion d'aborder la visibilité des cultures africaines dans les jeux vidéos avec Michael Newton, co-fondateur de Narratify et Grâce, créatrice d'un village 100% africain dans les Sims 4.

