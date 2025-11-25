Le géant chinois du e-commerce JD.com s’apprête à devenir le deuxième actionnaire de Fnac Darty via le rachat de l’Allemand Ceconomy. Une opération indirecte qui a poussé Bercy à déclencher la procédure de contrôle des investissements étrangers. Le dossier vient d'être déposé. Entre souveraineté culturelle en France et realpolitik en Allemagne, il révèle deux visions européennes très différentes.
Fnac Darty : Bercy veut un contrat de confiance de la part du chinois JD.com
