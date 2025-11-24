 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël - Gaza : comment la nouvelle fonctionnalité de X a alimenté la désinformation

information fournie par France 24 24/11/2025 à 22:57

Le journaliste palestinien basé à Gaza Motasem Ahmed Dalloul est accusé par Israël de manipulation et de diffuser des contenus mensongers sur ses réseaux sociaux. Il serait en réalité basé… en Pologne. Une "information" véhiculée après que le réseau social X a ajouté une nouvelle fonctionnalité "A propos du compte". L'option a créé la confusion et alimenté la désinformation.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Trump défend le prince héritier saoudien sur l'assassinat de Khashoggi

information fournie par AFP 19 nov.
17
3

L'éleveur Bertrand Venteau élu président de la Coordination rurale

information fournie par AFP 19 nov.
4

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza

information fournie par AFP 18 nov.
2
5

Le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour une force internationale à Gaza

information fournie par AFP Video 18 nov.
6

Lecornu: "Le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget"

information fournie par AFP Video 17 nov.
1
7

Bourse : après la belle hausse du secteur de la Défense, que faire ?

information fournie par Boursorama 18 nov.
8

PTZ 2025: Comment profiter du Prêt à Taux Zéro pour acheter votre logement?

information fournie par Tout sur mes finances  18 nov.
1

Marc Touati : "Attention, notre épargne est en danger !"

information fournie par Ecorama 19 nov.
3
2

Côte d'Ivoire: vote dans le calme mais sans grand engouement pour la présidentielle

information fournie par AFP 25 oct.
3

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
4

Amir Reza-Tofighi (président de la CPME) : "Le coût du compromis politique met en danger nos entreprises !"

information fournie par Ecorama 28 oct.
5

Le lundi, c'est private equity : pourquoi investir dans la tech et non pas les entreprises traditionnelles ?

information fournie par Boursorama 27 oct.
6

Top 5 IA du 27/10/2025

information fournie par Libertify 28 oct.
7

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2
8

Top 5 IA du 29/10/2025

information fournie par Libertify 30 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank