Le journaliste palestinien basé à Gaza Motasem Ahmed Dalloul est accusé par Israël de manipulation et de diffuser des contenus mensongers sur ses réseaux sociaux. Il serait en réalité basé… en Pologne. Une "information" véhiculée après que le réseau social X a ajouté une nouvelle fonctionnalité "A propos du compte". L'option a créé la confusion et alimenté la désinformation.
Israël - Gaza : comment la nouvelle fonctionnalité de X a alimenté la désinformation
